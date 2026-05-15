Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala transfer kazanı erken kaynamaya başladı.
Trabzonspor’la Beşiktaş arasında Muçi krizi
Trabzonspor formasıyla yeniden çıkış yakalayan Ernest Muçi için transfer hareketliliği başladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ilk görüşmeler gerçekleştirildi.Derleyen: Haber Merkezi
Sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a kiralanan ve sergilediği performansla Karadeniz ekibinde adeta küllerinden doğan Ernest Muçi için iki dev kulüp arasında pazarlık masası kuruldu.
Bordo-mavili formayla kariyer zirvesini yaşayan Arnavut 10 numaranın tapusunu almak isteyen Trabzonspor yönetimi ile Beşiktaş arasındaki ilk temasların detayları belli oldu.
TRABZONSPOR İNDİRİM İSTEDİ, BEŞİKTAŞ KAPIYI KAPATTI
Trabzonspor formasıyla beklentilerin çok üzerine çıkan ve taraftarın sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki futbolcu için bordo-mavili yönetim harekete geçti.
Kontratta yer alan 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu yüksek bulan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ın kapısını 5 milyon Euro’luk bir ilk teklifle çaldı.
Siyah-beyazlı yönetim, bu düşük teklife olumsuz yanıt vererek kapıyı kapattı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve kurmaylarının, 8.5 milyon Euro’luk opsiyon bedelinin altına inmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
Bu gelişme üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve ekibi, teklifi güncelleme kararı aldı. Siyah-beyazlıların, fiyatta esnemeye yanaşmasa da Trabzonspor'dan gelecek yeni ve geliştirilmiş teklifi değerlendirmeye alacağı gelen bilgiler arasında.
MUÇİ’NİN KARARI TRABZONSPOR’UN EN BÜYÜK KOZU
Transfer sürecinde Trabzonspor'un elini güçlendiren en büyük etken ise Ernest Muçi'nin kendi kararı oldu. Beşiktaş'ta geçirdiği sorunlu dönemin ardından Trabzonspor'da adeta yeniden doğan Arnavut yıldızın, kariyerine bordo-mavili forma altında devam etmek istediği öğrenildi. Oyuncunun kalma arzusu, Karadeniz ekibinin pazarlıklardaki en önemli avantajı olarak görülüyor.
KRİTİK TARİH 21 MAYIS
Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden Muçi için Trabzonspor'un önünde kısıtlı bir zaman var. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonu 21 Mayıs tarihinde sona eriyor.
Beşiktaş yönetimi ise bu süreci aceleye getirmek istemiyor; çünkü oyuncunun tek talibi Trabzonspor değil. Arnavut yıldızı Almanya, İtalya ve ABD (MLS) kulüplerinin de yakından takip ettiği belirtildi. Eğer Trabzonspor ile 21 Mayıs'a kadar ortak bir noktada buluşulamazsa, Beşiktaş masaya gelecek diğer uluslararası teklifleri değerlendirmeye alacak.