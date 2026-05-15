Türkiye’nin en sıcak ve yakıcı gündemi olan ekonomi, anket sonuçlarına adeta bir çığlık olarak yansımaya devam ediyor. Ank-Ar Araştırma’nın imza attığı son çalışma, enflasyon, hayat pahalılığı ve alım gücü kaybının toplumun neredeyse tamamında aynı refleksi doğurduğunu kanıtladı. Tablo, ekonomi yönetiminin toplum nezdindeki kredisinin tamamen tükendiğini gösteriyor.
Tarihi ekonomi anketi: Cumhur tabanında bile memnuniyetsizlik zirvede
Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırması, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların toplumsal algıdaki yansımasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Toplum Tek Seste Birleşti: Yüzde 83,6 Kötü Yönetiliyor!
Genel ortalamaya bakıldığında ortaya çıkan kırmızı bar, siyasi karar alıcılar için çok ciddi bir alarm zili niteliğinde. Ankete katılan vatandaşların yüzde 83,6’sı net bir dille Türkiye ekonomisinin "Kötü Yönetildiğini" beyan etti. Buna karşılık, mevcut ekonomi politikalarının başarılı olduğunu düşünen ve "İyi Yönetiliyor" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 11,5 seviyesinde çakılı kaldı.
"Fikrim Yok/Cevap Yok" seçeneğini işaretleyen yüzde 4,9’luk kesim ise gri alanın ne kadar daraldığını ve vatandaşın bu konuda ne kadar net bir duruş sergilediğini ispatlar nitelikte.
Cumhur İttifakı Tabanında "Geçim" Çatlağı
Haberin siyaseten en çok "köpüreceği" ve analiz edilmesi gereken noktası ise kuşkusuz seçmenin siyasi partilere göre dağılım tablosunda saklı. İktidar blokunu oluşturan partilerin tabanları dahi ekonomi yönetimine destek vermekte zorlanıyor:
AK Parti’ye oy veren seçmenlerin yalnızca yüzde 29,3’ü ekonominin iyi yönetildiğini savunuyor. Buna karşın, her 10 AK Partiliden neredeyse 7’si (yüzde 67,7) ekonominin kötü yönetildiğini açıkça ifade ediyor. Bu oran, muhafazakar tabandaki cüzdan yangınının parti aidiyetinin önüne geçtiğinin en somut kanıtı.
Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde de durum farksız değil. MHP'lilerin sadece yüzde 24,5'i gidişattan memnunken, yüzde 72,7’si "Ekonomi Kötü Yönetiliyor" diyerek iktidar ortağı olmalarına rağmen ekonomi politikalarına şerh düşüyor
Muhalefet Cephesinde "Sıfıra Yakın" Memnuniyet
Muhalefet partilerinin tabanlarında ise ekonomi yönetimine karşı duyulan güvensizlik adeta bir çelik duvara dönüşmüş durumda. Gerek ana muhalefet gerekse diğer muhalefet blokları ekonominin kötü yönetildiği konusunda neredeyse tam mutabakat sağlıyor:
CHP Seçmeni: Yüzde 99,0 "Kötü Yönetiliyor" (İyi yönetiliyor diyenler yalnızca yüzde 0,2)
İYİ Parti Seçmeni: Yüzde 99,0 "Kötü Yönetiliyor"
DEM Parti Seçmeni: Yüzde 94,5 "Kötü Yönetiliyor"
Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 87,3 "Kötü Yönetiliyor"
Anahtar Partisi: Yüzde 90,4 "Kötü Yönetiliyor"
Diğer Yapılar: Yüzde 88,5 "Kötü Yönetiliyor"
Kararsızlar da Memnun Değil
Siyasetin kaderini belirleyecek olan ve sandıkta oy kullanmayacağını veya kararsız olduğunu belirten kitlenin de yüzde 75,7’si ekonomiyi başarısız buluyor. Bu durum, kararsız seçmeni tekrar kazanmak isteyen iktidarın önündeki en büyük engelin yine ekonomi olacağını gösteriyor.