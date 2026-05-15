TFF 1. Lig’de play-off finali eşleşmesi belli oldu: 2 takımdan biri Süper Lig’e çıkacak

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur rövanş maçında Arca Çorum FK ile Sipay Bodrum FK, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Turun ilk maçını Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.
Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur rövanş maçında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. İlk 90 dakikası 1-0 Çorum üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede finale yükselen takım uzatma dakikalarında belli oldu. Süper Lig’e yükselecek son takım ise 24 Mayıs’taki final maçında belli olacak.Alper Talha Şimşek
ÇORUM FK İLK 11'İ
Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK sahaya Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda, Erkan, Pedrinho, Serdar, Fredy, Oğuz, Burak ve Thiam ilk 11’iyle çıktı.
BODRUM FK İLK 11'İ
Bodrum FK ise mücadeleye Diogo, Berşan, Ajeti, Ali, Cenk, Mustafa, Hotic, Yusuf, Gökdeniz, Seferi ve Ali kadrosuyla başladı.
MAÇTA HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR
Kritik maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalarken yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Bilal Gölen üstlendi. Ayrıca VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Çağlar Uyarcan görev aldı
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmanın ilk yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan Çorum FK, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.
ÇORUM FK GOLÜ BULDU
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan taraf Arca Çorum FK oldu. Maçın 81. dakikasında sahneye çıkan savunma oyuncusu Arda Şengül, ceza sahası dışından attığı muazzam golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk 90 dakika bu skorla sona erdi ve müsabaka uzatmalara gitti.
UZATMALARDA TUR GELDİ
Uzatma devresine de iyi başlayan Çorum FK, 99. dakikada Samudio'nun kaydettiği golle 2-0 öne geçti. Müsabakanın kalanında başka gol sesi çıkmadı ve Çorum FK turu geçen taraf oldu.
FİNALDE RAKİP ESENLER EROKSPOR
TFF 1. Lig'de normal sezonu 3. bitiren Esenler Erokspor, doğrudan final oynama hakkı elde etmişti.
Esenler Erokspor-Çorum FK final müsabakası 24 Mayıs'ta Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
SÜPER LİG'E YÜKSELECEK SON TAKIM!
Final maçını kazanan taraf, Erzurumspor ve Amedspor'un ardından bu sezon Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak.