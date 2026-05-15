Küresel enflasyon verileri ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altında dalgalı bir seyir izleyen piyasalar için Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'ten yatırım stratejilerini tamamen değiştirecek ezber bozan bir analiz geldi.
İslam Memiş'ten altın için 'Cumhuriyet tarihinde bir ilk' uyarısı: Altın, gümüş ve borsa tahminlerini açıkladı
Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda taşları yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu. Altın piyasasında Cumhuriyet tarihinde ilk kez görülen bir dönemin başladığını belirten Memiş, altın, gümüş, borsa ve küresel "Büyük Reset" sürecine dair çarpıcı tahminlerini paylaştı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Altın yatırımcıları için "dev fırsat" kapısının aralandığını duyuran Memiş, gram altın için beş haneli hedefi işaret etti.
"DÜNYANIN EN UCUZ ALTINI TÜRKİYE'DE"
Yıllardır Kapalıçarşı piyasasında yatırımcının belini büken yüksek işçilik maliyetlerinin tamamen eridiğini vurgulayan İslam Memiş, piyasalarda eşi benzeri görülmemiş bir kırılma yaşandığını belirtti.
Türkiye'nin dünyadaki en ucuz altın pazarı haline geldiğini ifade eden analist, süreci şu sözlerle özetledi:
"Cumhuriyet tarihinde ilk defa 12.500 doları bulan işçilik farklarını görmüştük. Şimdi bu farklar tamamen kapandı, hatta eksiye geçti. Yaklaşık 2,5 yıldır dünyanın en pahalı altınını biz satın alıyorduk, ancak şu an durum tam tersine döndü ve en ucuz altın Türkiye’de."
GRAM ALTINDA HEDEF: 10.000 TL
Yatırımcıların merakla beklediği altın için fiyat tahminlerini açıklayan Memiş, altındaki yükseliş trendinin ciddi bir ivme kazanacağını iddia etti. Analistin kısa ve uzun vadeli hedefleri ise şöyle şekillendi:
Gram altın için Temmuz ve Ağustos aylarında 8.000 TL seviyelerine yerleşen bir seyir öngörülüyor.
Gram altında yıl sonu hedefi 10.000 TL, ons altında ise 5.800 - 6.000 dolar seviyeleri masada.
GÜMÜŞTE YENİ BİR PATLAMA KAPIDA
Altının yanı sıra gümüş piyasasına dair de iddialı konuşan İslam Memiş, ons gümüşte 96 dolar direncinin kırılmasıyla birlikte 102 - 106 dolar bandının yeniden test edilmesini beklediğini aktardı.
BIST 100 endeksindeki geri çekilmelerin geçici bir düzeltme olduğunu söyleyen altın uzmanı İslam Memiş borsada yönün yukarı olduğunu hatırlattı. Endekste 16.000 puan seviyesinin aşılması durumunda, yıl sonuna kadar 20.000 puan seviyesinin hedefleneceğini kaydetti.
Küresel ekonomideki enflasyonist baskıların "bilerek ve planlı" şekilde çıkarıldığını öne süren altın uzmanı İslam Memiş, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Savaş belirsizlikleri ve petrol fiyatlarındaki agresif artışın ardında başka bir plan olduğunu belirten İslam Memiş, şu uyarıyı yaptı:
"Aslında 2030 yılı için planlanan 'Büyük Reset' (Büyük Sıfırlama) süreci, yaşanan krizlerle birlikte erkene çekildi. Süreç 2027 yılını işaret ediyor ve bu planın finalinde tamamen dijital paralara geçiş hedefleniyor."
Özellikle kriz ve seçim dönemlerinde sosyal medyada yayılan "bankalardan altın ve paranızı çekin" tarzı manipülatif söylentilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, vatandaşları veri odaklı ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı.
Altın uzmanı İslam Memiş, Türkiye ekonomisine can suyu olacak bir gelişmeyi de paylaşarak, Suudi Arabistan sermayesinin Türkiye'deki enerji yatırımları için şu anda masada olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.