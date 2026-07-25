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Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun adı son günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken, tecrübeli futbolcudan transfer iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

DAZN Portekiz'in 'Rafael Leao Türkiye'ye imza atmaya yakın' paylaşımına kişisel sosyal medya hesabından yanıt veren Portekizli yıldız, 'Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim' ifadelerini kullandı.

ADI GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Son günlerde Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Rafael Leao ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Ancak Portekizli yıldızın yaptığı paylaşım, şimdilik transfer iddialarına kapıyı kapatan bir açıklama olarak yorumlandı.