Meteoroloji ve AFAD uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor

18 BİN 705 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Meteorolojik uyarı verilen illerde, yürütülen çalışmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından daire başkanı seviyesinde görevlendirme yapıldığı belirtilen paylaşımda, söz konusu illerde ilgili kurum ve kuruluşlardan 18 bin 705 personelin, 8 bin 696 aracın 7/24 esasına göre görev aldığı ifade edildi.