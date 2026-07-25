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Kaynak: İHA

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde kamuoyunda yer alan Rafael Leao ve Ermedin Demirovic transfer iddialarına ilişkin resmi internet sitesi üzerinden açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, her iki futbolcu için de herhangi bir transfer girişiminde bulunulmadığını duyurdu.

DEMİROVİC İDDİALARINI YALANLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

'RAFAEL LEAO İÇİN HİÇBİR TEKLİF YAPILMADI'

Fenerbahçe, Rafael Leao için yaklaşık 100 milyon Euro'luk teklif yapıldığı yönündeki haberleri de kesin bir dille yalanladı.

Kulüp açıklamasında, "'Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında teklif yaptığımız' yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır." denildi.

'ODAĞIMIZ RÖVANŞ MAÇI'

Sarı-lacivertli kulüp, tüm konsantrasyonlarının UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşması olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir." ifadelerine yer verilerek "Spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." uyarısında bulunuldu.