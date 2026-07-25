Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki bir meslek okulunda görev yapan kadın öğretmen, 2009 yılından bu yana tek bir gün bile işe gitmeden devletten maaş almaya devam etti.
16 yıl işe gitmeden yaklaşık 1 milyon euro maaş aldı: Gerçek mahkemede ortaya çıktı
2009'dan bu yana tek bir gün bile sınıfa girmeyen bir öğretmenin yıllarca maaş almaya devam ettiği ortaya çıktı. Mahkeme sürecinde gündeme gelen detaylar ise ülkede büyük tartışma yarattı.Kaynak: Diğer
Yaklaşık 16 yıl boyunca yalnızca doktor raporları sunarak tam maaş alan öğretmene bu süreçte yaklaşık 1 milyon euro ödeme yapıldı.
Yeni yönetici fark etti
Yıllar boyunca resmi bir sağlık kuruluna ya da devlet hekimine sevk edilmeyen öğretmenin durumu, okula atanan yeni yöneticinin geçmiş evrakları inceleyerek resmi sağlık muayenesi talep etmesiyle ortaya çıktı.
Ancak öğretmen, bu talebin kişisel haklarını ihlal ettiğini öne sürerek okul yönetimine dava açtı.
Mahkeme davayı reddetti
Dosyayı inceleyen Alman mahkemesi, ortaya çıkan tabloyu "anlaşılması güç" olarak değerlendirerek öğretmenin açtığı davayı reddetti.
Mahkeme ayrıca öğretmenin, işverene ait 2 bin 500 euroluk yasal masrafları ödemesine hükmetti.
Şirket kurduğu iddia edildi
Mahkeme sürecinin ardından yerel basında yer alan haberlerde, öğretmenin hastalık izninde bulunduğu yıllarda medikal alanda faaliyet gösteren bir şirket kurduğu ve doğal tedavi uzmanı olarak çalıştığı iddia edildi.
Alman hukukuna göre devlet memurlarının ek iş yapabilmesi ön onaya bağlı bulunurken, hastalık iznindeyken ticari faaliyet yürütülmesi memuriyet, maaş ve emeklilik haklarının kaybedilmesine kadar uzanan yaptırımlara neden olabiliyor.
Ülkede tartışma başlattı
Olay, Almanya'da devlet memurlarına tanınan sosyal haklar ve denetim mekanizmalarıyla ilgili geniş çaplı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Hukukçular, geriye dönük 16 yıllık hastalık durumunun aksinin ispatlanmasının oldukça zor olduğunu belirtirken, yaşananların kamu denetim sisteminde kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.