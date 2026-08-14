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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz yeni takımını belirlemeyen Mauro Icardi'nin adı son günlerde Serie A ekiplerinden Lazio ile anılıyordu. İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Gennaro Gattuso ise deneyimli golcüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FUTBOL TARİHİNE ADINI YAZDIRMIŞ BİR OYUNCU"

Basın toplantısında Mauro Icardi hakkında gelen soruyu yanıtlayan Gattuso, Arjantinli golcüye övgüde bulunurken transfer konusunda farklı bir profile yöneldiklerini söyledi.

Gattuso, "Mauro futbol tarihine adını yazdırmış bir oyuncu. Gerçek bir golcü. Ancak şu anda bundan bahsetmek istemiyorum. Belirli özelliklere sahip bir oyuncu arıyoruz. Onu bulup bulamayacağımıza ve transfer edip edemeyeceğimize bakacağız." dedi.

"PRES YAPABİLECEK BİR FORVET ARIYORUZ"

İtalyan teknik adam, Lazio'nun ihtiyaç duyduğu santrfor profilini de net sözlerle açıkladı.

Gattuso, "Sadece ceza sahasında gol bekleyen bir oyuncuya değil, pres yapabilecek birine ihtiyacımız var." ifadelerini kullanarak Icardi'nin oyun yapısının aradıkları profile tam olarak uymadığını ima etti.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

33 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna geldi. Deneyimli golcünün kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı. Lazio iddiaları gündemde yer alsa da Gattuso'nun açıklamaları transfer ihtimalini zayıflatan bir gelişme olarak değerlendirildi.