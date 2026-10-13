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Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın konuğu olacak İspanyol temsilcisi Barcelona, mücadele öncesindeki İstanbul yolculuğunu tamamladı. Takım kafilesi, karşılaşmanın oynanacağı şehre ulaştı.

Barcelona’nın 19 yaşındaki futbolcusu Lamine Yamal’a İstanbul seyahatinde bir süredir beraber olduğu sevgilisi Ines Garcia da eşlik etti.

Takımla birlikte İstanbul’a gelen genç futbolcu, sosyal medya hesabında Türk bayrağının da görüldüğü şehir manzarasını paylaştı.

INES GARCIA’DAN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Galatasaray karşılaşması öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan Ines Garcia, uçak yolculuğundan ve İstanbul’a varışlarından bir fotoğrafı takipçileriyle buluşturdu.

Garcia, Instagram hesabından yayımladığı kareye “İstanbul’dayız” notunu düştü. Futbol sahasındaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Lamine Yamal’ın sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar, Galatasaray maçı öncesinde sosyal medyada ilgi gördü.