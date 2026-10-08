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Kaynak: Haber Merkezi

Getafe ile anlaşmaya varan Dani Carvajal'ın transferinde beklenmedik bir engel çıktı. La Liga, yıldız futbolcunun transferine onay vermedi.

MAAŞINDAKİ BÜYÜK FARK DİKKAT ÇEKTİ

Kararın gerekçesi ise Carvajal'ın yeni sözleşmesinde kabul ettiği ücret oldu.

Geçen sezon yıllık 10 milyon euro kazanan futbolcunun, Getafe'de yıllık yalnızca 400 bin euro maaş karşılığında forma giymeyi kabul etmesi La Liga tarafından inandırıcı bulunmadı.

TRANSFERE ONAY ÇIKMADI

Carvajal ile Getafe arasında anlaşma sağlanmasına rağmen La Liga, iki maaş arasındaki büyük fark nedeniyle transfere onay vermedi.

Böylece yıllık kazancında ciddi bir indirimi kabul ederek Getafe'ye gitmek isteyen Carvajal'ın transferi La Liga engeline takıldı.