Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar

Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar

Finlandiya’da yürütülen araştırma, ağaçlardaki mikroorganizmaların altınla etkileşiminin incelenmesiyle yer altındaki mineral oluşumlarına dair ipuçlarına ulaşılabileceğini gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 1

Yer altındaki mineral kaynaklarını belirlemek için kullanılan yöntemlere alternatif olabilecek bir araştırma, ağaçların da maden aramalarında doğal bir gösterge olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 2

Bilim insanları, ağaçların bünyesinde yaşayan mikroorganizmaların altınla etkileşimini mercek altına aldı.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 3

Araştırmanın adresi, Kuzey Finlandiya’daki önemli altın üretim bölgelerinden Kittila Madeni çevresi oldu.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 4

Bir bilim dergisinde yayımlanan çalışmada, normal şartlarda canlılar için zehirli olabilen altının bazı bitkilerin bünyesine girebildiği belirlendi.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 5

Yer altında suya karışmış halde bulunan altın iyonları, ağacın kökleri tarafından emilebiliyor. Bu iyonlar bitki içerisinde ilerleyerek gövde üzerinden yapraklara ulaşabiliyor.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 6

Çalışmada asıl dikkat çeken bulgu ise bu süreçte rol oynayan mikroorganizmalarla ilgili oldu.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 7

Ağacın dokularında yaşayan ve “endofit” adı verilen bakterilerin, bitkinin altının zararlı etkilerine karşı kendisini korumasına yardımcı olabildiği tespit edildi.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 8

Araştırmacılar, P3OB-42 ile Cutibacterium ve Corynebacterium cinslerinden bazı bakterilerin altın parçacıklarının çevresinde biyofilm meydana getirdiğini saptadı.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 9

Bakterilerin ortamın kimyasal yapısını değiştirmesi sonucunda çözünmüş altının çok küçük katı parçacıklara dönüşebildiği belirlendi.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 10

Ortaya çıkan bu parçacıklar ağacın iğne yapraklarında tutulabiliyor.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 11

Buna karşın yapraklarda biriken altın miktarı çok düşük olduğundan, ağacın kesilerek altın elde edilmesi ekonomik bir seçenek olarak görülmüyor.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 12

Araştırmaya göre yöntemin değeri, ağaçlardan altın çıkarmaktan ziyade yaprakların analiz edilmesinde ortaya çıkıyor.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 13

Özellikle çam ve ladin ağaçlarından alınan iğne yaprakların incelenmesi, yer altında bulunan mineral oluşumları konusunda araştırmacılara yol gösterebilir.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 14

Bu yaklaşımın kullanılması, geniş bölgelerdeki arama çalışmalarının daha sınırlı sayıda örnek üzerinden yürütülmesine olanak sağlayabilir.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 15

Böylece sondaj veya kazıya geçilmeden önce hangi alanların daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği konusunda fikir edinilebilir.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 16

Günümüzde maden araştırmalarında sondaj ve kazının yanı sıra geniş alanları kapsayan arazi çalışmaları da yapılıyor.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 17

Bu yöntemler hem yüksek maliyet yaratabiliyor hem de doğal alanlar üzerinde çevresel risk oluşturabiliyor.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 18

Biyolojik izleme yaklaşımında ise ağaçlardan küçük miktarda yaprak örneği alınması yeterli olabiliyor.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 19

Laboratuvarda gerçekleştirilecek analizlerle elde edilen verilerin, özellikle ulaşılması zor ve hassas doğal bölgelerde araştırma sürecine avantaj sağlaması bekleniyor.

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Bu ağaçlar altını çekiyor: Sarı metalin yerini gösteriyorlar - Resim: 20

Bilim insanları, ağaçlarda yaşayan mikroorganizmaların daha kapsamlı araştırılmasıyla yer altında saklı bulunan mineral yataklarının belirlenmesine yönelik yeni ve çevre dostu yöntemlerin ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor.

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