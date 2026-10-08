Meteoroloji son tahminini yayımladı: Yağmur, sis ve sıcak hava aynı anda geliyor

METEOROLOJİ'DEN SON DEĞERLENDİRME

Meteoroloji'nin yayımladığı tahminlerde rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güney kesimlerinde ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Son değerlendirmede herhangi bir güncel meteorolojik uyarı bulunmazken, 9 Ekim Cuma günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde yağış, sis ve sıcak hava bir arada görülecek.