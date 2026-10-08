TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ekim Cuma gününe ilişkin tahminleri belli oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde birbirinden farklı hava koşulları etkili olacak. Bazı illerde sağanak yağış beklenirken, bazı kentlerde sıcaklıklar yaz aylarını aratmayacak.
Meteoroloji son tahminini yayımladı: Yağmur, sis ve sıcak hava aynı anda geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim Cuma gününün hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzey ve doğusunda sağanak yağış beklenirken, batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerde sis ve pus etkili olurken, Adana'da termometreler 32 dereceyi göstKaynak: Haber Merkezi
TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR
SAĞANAK YAĞIŞ BU BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK
Doğu Karadeniz'in Giresun dışındaki kesimleri, Doğu Anadolu'nun Malatya dışındaki illeri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleri de yağış tahmin edilen yerler arasında bulunuyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
MARMARA'DA SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus görülecek. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinde azalma yaşanabilecek.
İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 23 DERECEYİ GÖSTERECEK
İstanbul'da cuma günü hava sıcaklığının 15 ila 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bursa'da en yüksek sıcaklık 25, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 26 derece olacak.
EGE'DE GÜNEŞLİ HAVA HAKİM
Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. İzmir ve Denizli'de sıcaklığın 27, Manisa'da 28, Muğla'da ise 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Kuzey Ege'de sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilecek
ADANA'DA SICAKLIK 32 DERECEYE ÇIKACAK
Akdeniz Bölgesi'nde sıcak hava dikkat çekecek. Adana'da termometrelerin 32 dereceyi göstermesi beklenirken, Antalya'da 28, Hatay'da 29 ve Burdur'da 25 derece tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in doğusundaki Toroslar çevresinde ise yerel sağanak görülebilecek.
BAŞKENTTE HAVA 23 DERECE OLACAK
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ankara'da sıcaklık 10 ila 23 derece arasında değişecek. Eskişehir'de 24, Konya'da 23 ve Çankırı'da 25 dereceye ulaşacak.
BATI KARADENİZ'DE SİS VE SAĞANAK BİR ARADA
Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava zamanla yerini az bulutlu gökyüzüne bırakacak. Sinop çevrelerinde akşam saatlerinde yerel sağanak beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülecek.
DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR SÜRECEK
Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Giresun dışında Doğu Karadeniz genelinde, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
SAMSUN VE TRABZON'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Samsun, Trabzon, Rize ve Amasya'da özellikle akşam saatlerinde yerel sağanak görülebilecek. En yüksek sıcaklıkların Samsun'da 24, Trabzon'da 22, Rize'de 23 ve Amasya'da 25 derece olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya dışında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta öğle saatlerinde, Van'da ise sabah ve öğle saatlerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
KARS'TA SICAKLIK 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde soğuk hava hissedilecek. Kars'ta en düşük sıcaklığın 2, Erzurum'da 3, Van'da 7 ve Malatya'da 9 derece olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıklar Kars'ta 17, Erzurum'da 16 dereceye yükselecek.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GECE SAĞANAK VAR
Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da gece saatlerinde yağışların etkili olacağı, Siirt'te ise aralıklı sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN SON DEĞERLENDİRME
Meteoroloji'nin yayımladığı tahminlerde rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güney kesimlerinde ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Son değerlendirmede herhangi bir güncel meteorolojik uyarı bulunmazken, 9 Ekim Cuma günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde yağış, sis ve sıcak hava bir arada görülecek.