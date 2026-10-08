Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki kötü gidişatı sürerken futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın turnuva öncesinde yaptığı çarpıcı tahmin yeniden gündem oldu.

Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan milliler, oynadığı ilk 4 karşılaşmayı da kaybederek henüz puanla tanışamadı.

4 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

A Milli Takım, sahasında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup oldu.

Deplasmanda Belçika'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında da sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçlarla Türkiye, gruptaki ilk 4 maçını puansız tamamladı.

AHMET ÇAKAR'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ahmet Çakar, grup maçları başlamadan önce Libero TV'nin YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede A Milli Takım'ın alacağı sonuçlara ilişkin oldukça karamsar bir tahminde bulunmuştu.

Çakar, o dönem şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ağır bir şey söyleyeyim. Bu grupta alacağımız maksimum puan, 1 puan. Fransa'ya yeniliriz, İtalya'ya yeniliriz. Belçika'ya gider yeniliriz. İtalya'da yeniliriz. Fransa'da yeniliriz. İçerde Belçika'ya karşı 1 puan alabilirsek şükrederiz."

KİMSENİN İNANMAK İSTEMEDİĞİ SENARYO BÜYÜK ORANDA GERÇEKLEŞTİ

Kimsenin bu kadarını beklemediği felaket senaryosu büyük oranda gerçekleşirken Vincenzo Montella yönetiminde Ay-Yıldızlıların kalan maçlarda alacağı sonuçlar merak konusu oldu.