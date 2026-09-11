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Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, sezona yaptığı etkileyici başlangıcın ardından La Liga'da ağustos ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın hücumdaki önemli isimlerinden biri haline gelen Raphinha, kaptanlık pazubandını da takarken ortaya koyduğu skor katkısıyla dikkat çekti.

3 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Raphinha, ağustos ayında La Liga'da çıktığı 3 karşılaşmada 5 gol ve 1 asist kaydetti.

Brezilyalı futbolcunun sezonun hemen başında yakaladığı gol formu, Barcelona'nın hücum gücünde belirleyici rol oynadı. Gösterdiği performansın ardından Raphinha, La Liga tarafından Ağustos Ayının Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

BALLON D'OR LİSTESİNE GİREMEMİŞTİ

Sahadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Raphinha, buna karşın 2026 Ballon d'Or için açıklanan 30 kişilik aday listesinde kendisine yer bulamamıştı.

La Liga'dan gelen ayın oyuncusu ödülü, Brezilyalı yıldızın sezona yaptığı güçlü başlangıcın ardından kazandığı ilk bireysel ödüllerden biri oldu.