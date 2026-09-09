Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona Barcelona fırtına gibi başladı.

Katalan ekibi, sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek ilk haftayı farklı galibiyetle tamamladı.

Barcelona adına gecenin öne çıkan isimlerinden biri iki kez ağları havalandıran Raphinha oldu. Lamine Yamal bir gol ve iki asistle mücadele ederken yeni transferler Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus da skora katkı sağladı.

RAPHINHA PERDEYİ ERKEN AÇTI

Barcelona henüz 3. dakikada öne geçti. Lamine Yamal'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Raphinha, rakiplerini geçtikten sonra yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

22. dakikada fark ikiye çıktı. Joao Cancelo'nun pasında topla buluşan Karim Adeyemi, sağ ayağıyla yaptığı etkili vuruşla topu üst köşeden ağlara gönderdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Barcelona soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

RAPHINHA İKİNCİ KEZ SAHNEDE

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü sürdüren Barcelona, 58. dakikada üçüncü golü buldu. Pedri'nin pasında Raphinha çaprazdan yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Feyenoord'un hemen ardından bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

LAMINE YAMAL'DAN FRİKİK GOLÜ

Dakikalar 78'i gösterdiğinde bu kez Lamine Yamal sahneye çıktı. Ceza sahası çevresinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen genç yıldız, doğrudan kaleyi bularak farkı dörde çıkardı.

Feyenoord, 83. dakikada Sem Steijn ile skoru 4-1'e getirdi.

GABRIEL JESUS İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Barcelona'da gecenin son golü ise yeni transfer Gabriel Jesus'tan geldi. 83. dakikada oyuna dahil olan Brezilyalı santrfor, yalnızca iki dakika sonra Lamine Yamal'ın ortasını kafayla tamamlayarak Barcelona formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetti.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.