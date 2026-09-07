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Üniversite kayıtlarını tamamlayan ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı için GSB yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar gündemde.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan yurt başvuruları 25 Ağustos’ta başlamış ve 29 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona ermişti. Başvuruların ardından değerlendirme süreci tamamlanırken, GSB’nin resmi internet sitesinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuru sonucu için sorgulama ekranı yer aldı.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB’nin resmi internet sitesinde “2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Yurt Başvuru Sonucu” başlığıyla sonuç sorgulama ekranı bulunuyor. Öğrenciler sonuç durumlarını ilgili ekran üzerinden kontrol edebiliyor.

Yurt yerleştirme sonuçları ve kayıt tarihleri e-Devlet üzerinden duyuruluyor. Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin sonuç ekranında kayıt işlemleriyle ilgili bilgiler de yer alıyor.

KYK yurt yerleştirme sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden GSB yurt başvuru sonucu ekranına girerek sorgulama yapabilecek.

Sonuç ekranında öğrencinin yurda yerleşip yerleşmediği ve yerleşmesi halinde ilgili yurda ilişkin bilgiler görülebilecek.

YURT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Yurtta kalmaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Yurt kayıt sürecinde ilk kayıt ücretinin yatırılması ve e-Devlet üzerinden taahhütnamenin onaylanması gerekiyor. Resmi düzenlemeye göre yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler sonuç ekranında duyuruluyor.

Belirlenen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı, ilgili kurallar doğrultusunda kaybedilebiliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLMİŞTİ?

GSB, 2026-2027 dönemi yurt başvurularının değerlendirilmesinde öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanların farklı kamu kurumlarıyla koordineli şekilde inceleneceğini açıklamıştı.

Değerlendirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durum ve başarı kriterleri dikkate alınıyor.