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Kaynak: Haber Merkezi

2026-2027 döneminde yurtta kalmak isteyen ancak ana yerleştirme sürecinde yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler için ek başvuru dönemi başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) duyurusuyla birlikte başvuru sürecinin tarihleri de belli oldu.

Öğrencilerin KYK ek yurt başvurusu için önünde 9 Ekim saat 23.59'a kadar süre bulunuyor. İşlemler internet üzerinden gerçekleştirilecek ve başvuru için e-Devlet sistemi kullanılacak.

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, sisteme kendi T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili hizmete ulaşabilecek. Bunun için e-Devlet'in arama alanına "GSB Yurt Başvurusu" ifadesinin yazılması gerekiyor.

Başvuru ekranına ulaşıldığında öğrencilerden kişisel bilgilerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgileri de girmeleri istenecek. Formdaki bilgilerin eksiksiz doldurulmasının ardından başvuru işlemi tamamlanabilecek.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Ek yurt başvurularının ardından değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler de e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilecek. Öğrenciler, sonuçlara ve başvurularıyla ilgili sürece yine aynı platform üzerinden ulaşabilecek.