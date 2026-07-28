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Kaynak: AA

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kamu kurum ve kuruluşlarının internet üzerinden yaptığı kişisel veri paylaşımlarına (sınav sonuçları, personel alım duyuruları vb.) yönelik önemli kısıtlamalar getiren kararını Resmi Gazete'de yayımladı.

Son alınan ilke kararına göre; belediyeler, üniversiteler, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişileri, artık internet sitelerinde yaptıkları duyurularda vatandaşların kişisel bilgilerini şeffaf bir şekilde paylaşamayacak. KVKK'nın yaptığı incelemelerde, kurumların mülakat, başvuru veya sınav sonuçlarını açıklarken adayların gereksiz yere paylaştığı tespit edildi.

İşte ifşa ettiği belirtilen kişisel veriler:

T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri ve yaşı

Cep telefonu numarası ve açık adresi

KPSS puanı, doğru/yanlış/net sayısı ve başarı puanı

Eski hükümlü olma durumu, askerlik ve sicil bilgileri

MİNİMUM VERİ VE 'MASKELEME' ZORUNLULUĞU

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla kamu kurumlarının uyması gereken temel kurallar netleştirildi.

Geçerli ve yasal bir işleme şartı yoksa, veri sorumluları tarafından hiçbir kişisel veri internet ortamında paylaşılamayacak.

Paylaşım yasal olarak zorunluysa bile, sadece amacın gerçekleşmesini sağlayacak "en az düzeyde" bilgiye yer verilecek.

İhtiyaç duyulmayan detaylar internette yer almayacak ve veriler maskelenerek (Örn: Ah*** YIL***) yayımlanacak.

"GEREKLİ SÜRE" UYARISI VE GEÇMİŞE DÖNÜK TEMİZLİK

KVKK, verilerin internette kalma süresine de kesin bir sınır çizdi. Veri içeren paylaşımların ne kadar süre yayında kalacağı önceden belirlenecek ve süreç tamamlandığında (gerekli süre dolduğunda) bu paylaşımlar derhal yayından kaldırılacak.

Ayrıca kurumlardan, internet sitelerinde mevcut olan eski paylaşımları da gözden geçirmeleri; hukuka aykırı olan veya genel ilkelere uymayan duyuruları silmeleri ya da maskeleme işlemi yapmaları istendi.

İNCELEME VE YAPTIRIM KAPIDA

Kurul, veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirlerin alınmasından doğrudan kamu kurumlarının sorumlu olduğunun altını çizdi. Kurum çalışanlarının kişisel verilerin korunması mevzuatı hakkında eğitilmesi gerektiği belirtilirken, bu önlemleri almayan veri sorumluları hakkında KVKK tarafından doğrudan inceleme başlatılabileceği ve yasal işlem yapılabileceği uyarısında bulunuldu.