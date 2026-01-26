Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; akşam saatlerinden itibaren Samsun çevresi, Sinop ile Kastamonu’nun kuzeyi, Tokat’ın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kısımlarında güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.

Bu rüzgârın çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.