Bakırı tahtından indirebilir: Isı iletiminde rekor kıran yeni metal keşfedildi

Laboratuvar ölçümlerine göre TaN₍θ₎, yaklaşık 1.100 W/mK seviyesinde ısı iletimi sağlıyor. Bu performans, elektronik soğutma sistemlerinin temel malzemesi olan bakırın yaklaşık üç katı anlamına geliyor. Mevcut koşullarda gümüşün dahi bu seviyelere ulaşamadığı belirtiliyor.