UCLA’da görev yapan mühendisler, ısı iletkenliği alanında çığır açabilecek yeni bir metalik bileşik keşfetti. Theta-faz tantal nitrür (TaN₍θ₎) olarak adlandırılan malzemenin, bugüne kadar ölçülen en yüksek ısı iletim değerine ulaştığı açıklandı.
Bakırı tahtından indirebilir: Isı iletiminde rekor kıran yeni metal keşfedildi
UCLA mühendisleri, bakırın üç katı ısı iletkenliğine sahip yeni bir metalik bileşik keşfetti. Theta-faz tantal nitrür, 1.100 W/mK değeriyle elektronik soğutmada ezber bozabilir.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Laboratuvar ölçümlerine göre TaN₍θ₎, yaklaşık 1.100 W/mK seviyesinde ısı iletimi sağlıyor. Bu performans, elektronik soğutma sistemlerinin temel malzemesi olan bakırın yaklaşık üç katı anlamına geliyor. Mevcut koşullarda gümüşün dahi bu seviyelere ulaşamadığı belirtiliyor.
Araştırma ekibinin liderliğini yapan Yongjie Hu, malzemenin sıra dışı davranışının atomik yapısından kaynaklandığını ifade etti. Tantal ve azot atomlarının altıgen kafes düzeni, ısı taşınımını yavaşlatan elektron ve fonon etkileşimlerini önemli ölçüde azaltıyor.
