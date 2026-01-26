Selçuk Geçer altındaki rekoru açıkladı: Çok sert yükselecek

Çip konusuna dikkat çeken Geçer, şunları söyledi:

“Amerika'nın bir B planı olmazsa, Çip konusunda önemli adımlar atmazsa ki ona uğraşıyor gördüğüm kadarıyla. Çin çip konusunda dünya devi haline gelecek arkadaşlar ve bu bütün dengeleri altüst edecek. Biz hem altın fiyatlarının hem gümüş fiyatlarının o günlerde çok daha sert yükseldiğini göreceğiz.”