Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı değerlendirmelerde; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ’DEN İKİLİ UYARI
Öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusun uyardı.
Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde(50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde oldu;
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu