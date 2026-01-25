Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü için birçok ilde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Burdur’un doğu ilçeleri ile Antalya’nın merkez ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise Çanakkale, Balıkesir’in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği, İzmir, Aydın ve Muğla’da ise kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerinde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca fırtınaya bağlı çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıda bulunularak, resmi kurumların yapacağı açıklamaların takip edilmesi çağrısı yapıldı.