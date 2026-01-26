Yeniçağ Gazetesi
26 Ocak 2026 Pazartesi
Dünya devi e-ticaret sitesinden Türkiye kararı

Dünya devi e-ticaret sitesinden Türkiye kararı

Küresel moda devi Shein, yerel mevzuat değişikliklerini gerekçe göstererek Türkiye’deki satış operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirket, platform üzerinden yaptığı açıklamada mevcut engelleri aşmak ve hizmete yeniden başlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dünya devi e-ticaret sitesinden Türkiye kararı - Resim: 1

Çin merkezli küresel e-ticaret devi Shein, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine yönelik önemli bir karara imza attı.

Şirket, Türkiye’deki müşterilerine gönderdiği resmi bilgilendirme ile satış operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Platform üzerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, satışların durdurulduğuna dair bir bildirimle karşılaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu kararın temel nedeni olarak Türkiye'deki yerel düzenlemelerdeki güncellemeler işaret edildi.

Shein’in resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye'deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz.

Bu durumun sizlerde yaratabileceği hayal kırıklığını anlıyor. Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılabilecek engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

Yakın gelecekte Türkiye'deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz. Süregelen desteğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

GERİ DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Satışların ne zaman normale döneceğine dair henüz net bir tarih verilmezken, şirket yönetimi Türkiye pazarına yeniden dönüş yapabilmek adına gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

E-ticaret dünyasındaki bu gelişme, özellikle yurt dışı kaynaklı alışveriş platformlarına yönelik gümrük ve mevzuat düzenlemelerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
