26 Ocak 2026 Pazartesi
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin merakla beklenen açıklama geldi.

Hande Karacan
Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, ani rahatsızlığın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek’in sağlık durumu uzman hekimler tarafından yakından takip ediliyor.

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi - Resim: 2

Avukat Ayata, tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü ve uygulanan yoğun bakım protokollerine kısmi olarak olumlu yanıt alındığını belirtti.

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi - Resim: 3

Sanatçının durumuna dair net bilgilerin paylaşılmaması, geçen süre zarfında çeşitli iddiaların gündeme gelmesine yol açmıştı.

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi - Resim: 4

Yapılan bu ilk kapsamlı açıklamayla birlikte, sürecin kontrollü ve aşamalı bir iyileşme doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi - Resim: 5

Açıklamada ayrıca, bu zorlu süreçte emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, Fatih Ürek’e destek mesajları ve dualarıyla moral veren sevenlerine de şükran sunuldu.

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi - Resim: 6

İşte Ayata'nın o açıklaması:

'Sayın Fatih Ürek’in klinik takibi, uzman doktorları tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Uygulanan yoğun bakım prosedürleri sonucunda iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir.

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi - Resim: 7

Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen T.C. Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine, tüm sağlık çalışanlarına; duaları ve mesajlarıyla yanımızda olan kıymetli dostlarına ve sevenlerine teşekkürlerimizi sunarız.'

Kaynak: Haber Merkezi
