Edinilen bilgilere göre, ani rahatsızlığın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek’in sağlık durumu uzman hekimler tarafından yakından takip ediliyor.
Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi
15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin merakla beklenen açıklama geldi.Derleyen: Hande Karacan
Avukat Ayata, tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü ve uygulanan yoğun bakım protokollerine kısmi olarak olumlu yanıt alındığını belirtti.
Sanatçının durumuna dair net bilgilerin paylaşılmaması, geçen süre zarfında çeşitli iddiaların gündeme gelmesine yol açmıştı.
Yapılan bu ilk kapsamlı açıklamayla birlikte, sürecin kontrollü ve aşamalı bir iyileşme doğrultusunda ilerlediği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, bu zorlu süreçte emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, Fatih Ürek’e destek mesajları ve dualarıyla moral veren sevenlerine de şükran sunuldu.
İşte Ayata'nın o açıklaması:
'Sayın Fatih Ürek’in klinik takibi, uzman doktorları tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Uygulanan yoğun bakım prosedürleri sonucunda iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir.
Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen T.C. Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine, tüm sağlık çalışanlarına; duaları ve mesajlarıyla yanımızda olan kıymetli dostlarına ve sevenlerine teşekkürlerimizi sunarız.'