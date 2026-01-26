Gazeteci Fatih Altaylı, yayımladığı bir video sebebiyle 21 Haziran 2025'te "cumhurbaşkanına tehdit" suçu kapsamında gözaltına alınmış, 22 Haziran'da tutuklanmıştı. Altı ayı aşkın bir süre tutuklu kalan Altaylı, 29 Aralık 2025 tarihinde tahliye edildi.

Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez video yayımladı. Kendi Youtube kanalında yayımlanan videoda cezaevinde yaşadıklarını anlatan Altaylı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Altaylı'nın yayımladığı ilk videodan öne çıkanlar şöyle:

"ORADA OLMAYI HAK EDENLER VARDI"

Bütün bu süreç biz gazeteciler arasında sıkıntılı süreçler. Ekrem İmaoğlu'nun ve bazı belediye başkanlarının içeride olması bizim onları özgürce eleştirmemizi kısıtladı. Düşene de çok da vurulmaz diye bir laf vardır. Ben orada bulunanların bazılarının tamamen orada olmaması gerektiğine inanıyorum. Bazılarının da, isim vermeyeceğim, orada olmalarında bir yanlışlık olmadığını düşündüğüm bir kaç kişi var. İsim vermeyeyim. Soruşturmayı etkiledi derler.

"EN ÜZÜLDÜĞÜM MAHKUM SEÇİL ERZAN'DI"

Mesela orada şeye çok üzüldüm ben... En üzüldüğüm mahkumlardan bir tanesi O oldu. Seçil Erzan... Yani bana sorarsan hak etmediği ya da hak ettiğinin çok ötesinde bir cezaya 100 sene hapse mahkum oldu. Yani onun yaptığının karşılığı o değil. Çünkü hani bu işte bir menfaat temin etmemiş kadın. Cebine 5 kuruş para falan da girmemiş. Yani futbolcuların kendisinden olan taleplerini karşılamaya çalışmış. O sırada malından mülkünden olmuş. Alzheimer hastası yaşlı annesi... Şu anda kimsesi yok, parası yok, evleri satılmış paraları ödeyebilmek için. Yani orada evet bir iki futbolcu mağdur olmuş ama çoğunluğu mağdur bile olmamışlar. Paralarını da almışlar. Mesela o kadının böyle bir suçtan dolayı bir mali suçtan ötürü 102 sene yatması... Katillerin 10 senede, 5 senede, 3 senede çıktığı yerde kadının bir mali suçtan 102 sene yatacak olması gerçekten çok ağrıma gitti.