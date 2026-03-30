Çin ile Kuzey Kore arasında, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından kesilen yolcu uçağı seferleri bu sabah yapılan uçuşla yeniden başlatıldı.

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China'nın internet sitesinde yer alan uçuş bilgilerine göre, "CA121" sefer sayılı uçak, yerel saatle 08.05'te Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak 11.00'da Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Air China, daha önce "CA121/CA122" sefer sayılı Pekin-Pyongyang seferlerini 30 Mart'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurmuştu. Şirket, bu hatta "Boeing 737-800" tipi uçaklarla her hafta iki yönlü seferler yapmayı planlıyor.

Kuzey Kore hava yolu şirketi Air Koryo, 2023 sonunda Çin'e yolcu seferlerini yeniden başlatmıştı. Şirket halen Çin'in Pekin ve Şınyang şehirlerine haftada ikişer sefer düzenliyor.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatılmıştı.

Uçuşların başlamasıyla düzenli hava yolu ulaşımı da yeniden açılmış oldu.