Türkiye tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Settriko Tekstil, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından iflas etti. İstanbul merkezli şirketin üretim faaliyetlerini tamamen durdurduğu bildirildi.

2008 yılında kurulan Settriko Tekstil, kısa sürede hem iç pazarda hem de uluslararası alanda güçlü bir tedarikçi konumuna ulaşmıştı. Şirket, Türkiye’de Boyner, DeFacto ve LC Waikiki gibi büyük markalara üretim yaparken, Avrupa pazarında da geniş bir ihracat ağına sahipti.

GENİŞ ÜRETİM HACMİNE SAHİPTİ

İstanbul’daki 3 bin metrekarelik tesisinde faaliyet gösteren şirket, yıllık ortalama 1 milyon 700 bin adet üretim kapasitesine sahipti. Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu.

KÜRESEL MARKALARLA ÇALIŞIYORDU

Settriko Tekstil’in müşteri portföyünde dünya genelinde tanınan çok sayıda marka bulunuyordu. Şirket, Inditex, Dunnes Stores ve Liberty gibi uluslararası grupların yanı sıra çeşitli özel markalara da üretim yapıyordu.