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Kaynak: İHA

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Anadolu Mirası” operasyonları kapsamında Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

2 LAHİT KAPAĞI BULUNDU

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve her biri yaklaşık 400 kilogram ağırlığında olan 2 lahit kapağı ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca tarihi eser niteliğinde bir yüzük ile 37 fişek bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.