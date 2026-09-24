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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara’da çalışır durumda park halindeki otomobilde ölü bulunan Berkay Yitkin (31) ile Emre Aktunç’un (37) ölüm nedeni belli oldu. Yapılan incelemede iki kişinin egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı’nda meydana geldi. Çalışır durumdaki 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler Berkay Yitkin ile Emre Aktunç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ OLDU

İki kişinin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Berkay Yitkin ve Emre Aktunç’un, egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Berkay Yitkin’in cenazesi Çiftköy Mahallesi’nde, Emre Aktunç’un cenazesi ise Melikşah Mahallesi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi.