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Kaynak: AA

Kütahya'da Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinden 23 Ağustos'ta ayrılan evli ve bir çocuk babası Halil Göz'ün dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede, Göz'ün en son mahalle yakınlarındaki ormanlık alana gittiği tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde polis, jandarma ekipleri ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

KADAVRA KÖPEĞİ GETİRİLDİ

Yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine bölgeye jandarma komando timleri de yönlendirildi.

Jandarmanın iz takip köpeğinin yanı sıra Ankara İl Jandarma Komutanlığından kadavra arama köpeği getirildi.

Göz'ün bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekibin ormanlık alandaki arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda sürüyor.