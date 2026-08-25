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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin’de ailesinin 4 gündür haber alamadığı 15 yaşındaki S.U., polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Çocuğun son olarak merkez Mezitli ilçesinde görüldüğü belirlendi.

4 GÜNDÜR ARANIYORDU

Alınan bilgiye göre S.U., 22 Ağustos’ta babasını ziyaret etmek amacıyla Adana’ya gideceğini söyledi. Ancak kendisinden daha sonra haber alınamayınca ailesi durumu ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine kayıp çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

POLİS EKİPLERİ BULDU

Çalışmalarını sürdüren Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 yaşındaki S.U.’yu merkez Mezitli ilçesinde buldu. S.U.’nun ailesine teslim edildi.