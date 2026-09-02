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Kaynak: DHA

Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, eylül ayına yoğun kruvaziyer hareketliliğiyle girdi.

İlçeye aynı gün 3 kruvaziyer gemisi yanaşırken, gemilerle çoğunluğu ABD’li 8 bin 560 turist geldi.

3 GEMİ AYNI ANDA LİMANA YANAŞTI

Kuşadası Ege Port Limanı’na sabah saatlerinde Bahamalar bayraklı Odyssey Of The Seas ve Brilliance Of The Seas ile İtalya bayraklı AidaBlu isimli kruvaziyer gemileri yanaştı.

Üç geminin ilçeye getirdiği binlerce turist, Kuşadası’nda gün boyu hareketlilik oluşturdu.

TURİSTLERİN BİR KISMI İLÇE MERKEZİNDE ALIŞVERİŞ YAPTI

Kruvaziyer gemileriyle gelen turistlerin bir bölümü Kuşadası ilçe merkezine yöneldi.

Turistler, çarşı ve alışveriş noktalarında vakit geçirirken, ilçedeki esnaf da yaşanan yoğunluktan memnun kaldı.

EFES VE MERYEM ANA EVİ’NE GİTTİLER

Turistlerin bir kısmı ise tur otobüsleriyle ilçeden ayrılarak bölgenin önemli tarihi ve turistik noktalarına geçti.

Bazı ziyaretçiler Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni gezmek üzere programlarına devam etti.

EYLÜL HAREKETLİLİĞİ ESNAFI SEVİNDİRDİ

Kuşadası’nda kruvaziyer turizminin eylül ayında da canlı şekilde devam etmesi, ilçe ekonomisine hareket kattı.

Aynı gün 3 gemiyle gelen 8 bin 560 turist, hem limanda hem de ilçe merkezinde turizm yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.