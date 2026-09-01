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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım ağını daha konforlu ve modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla yürüttüğü altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Karaova Mahallesi’nde yer alan 4485, 4500 ve 4501’inci sokaklarda üst yapı yenileme faaliyetlerine start verdi.

Planlama dâhilinde hareket eden ekipler, yıpranan ve kullanılamaz hâle gelen zeminlerin söküm işlemlerini tamamlamalarının ardından kilit parke taşı döşeme safhasına geçti. İlk aşamada belirlenen bu 3 sokaktaki düzenlemelerle birlikte, mahalle genelinde toplam 12 bin metrekarelik bir alanın yenilenmesi planlanıyor.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü saha çalışmalarının kısa sürede bitirilerek yolların yeniden hizmete açılması ve Karaova Mahallesi’nin ulaşım standartlarının artırılması amaçlanıyor.