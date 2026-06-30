Kaynak: İHA

Veteriner muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sevimli misafir, rehabilitasyon merkezindeki gözetim süresinin ardından doğaya bırakılmak üzere yetkililere teslim edilecek.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçlık bölgede yerde çırpınan ve uçamayan bir kuş olduğunu fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden Kuşadası Belediyesi’nin sokak hayvanlarına acil müdahale hizmeti veren acil müdahale aracı "Haybulans" ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, koruma altına aldıkları ala karga yavrusunu güvenli bir şekilde Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakletti.

Merkezde görevli uzman veteriner hekimler tarafından detaylı bir muayeneden geçirilen ala karga yavrusunun vücudunda herhangi bir kırık, yara veya darbe izine rastlanmadı. Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, merkezde sadece kedi ve köpeklerin değil, yardıma muhtaç tüm yaban hayvanlarının da imdadına koştuklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Merkezimize getirilen ala karga henüz çok genç ve uçma yeteneğini tam olarak kazanamadığı için yuvadan düşmüş. Şu an kendi başına doğada hayatta kalması mümkün değil. Bu yüzden bizim gözetimimizde kalması gerekiyor. Burada ona çok iyi bakıyor, beslenme ve gelişim ihtiyaçlarını titizlikle karşılıyoruz."

Henüz kendi kendine yetemeyen yavru ala karga, rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 2 hafta sürecek olan özel bakım ve gözetim altında tutulacak. Kendini toparlayıp uçma yetisini tamamen kazanmasının ardından, doğal yaşam alanına sağlıklı bir şekilde salınması amacıyla Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine güvenle teslim edilecek.