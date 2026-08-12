Aydın'ın Kuşadası ilçesi deniz sahasında, 10 Ağustos saat 04.00 sularında hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Bölgeden gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirlenen konuma hızlıca sevk edildi.
Operasyon kapsamında görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-107) ile Sahil Güvenlik botları (TCSG-7, KB-89), kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Bot içerisinde yer alan 29 düzensiz göçmen ekiplerce yakalanarak karaya çıkarıldı.
Karada işlemleri tamamlanan 29 kaçak göçmen, sınır dışı edilme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne sevk edildi.