Erzurum-Rize arası 52 kilometre kısalıyor: Dev tünelde çalışmalar hızlandı

Baruş, daha sonra Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki uzunluğu 15,8 kilometre olan Kırık Tüneli'ni inceledi.Kazı ve destek çalışmalarının yüzde 90, beton çalışmalarının ise yüzde 78 oranında tamamlandığı kaydeden Baruş, tünelin faaliyete geçmesiyle güzergahın 33 kilometre kısalacağını ve İspir'e yaklaşık 1 saatte ulaşılacağını belirtti.