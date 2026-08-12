Erzurumu Rizeye bağlayan ve yolculuk süresini düşürecek Kırık ve Dallıkavak tünellerinin yapımı sürüyor. Vali Aydın Baruş, Dallıkavak ve Kırık tünellerinde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.
Erzurum-Rize arası 52 kilometre kısalıyor: Dev tünelde çalışmalar hızlandı
Erzurum-Rize arasındaki ulaşımı 52 kilometre kısaltacak Kırık ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalar hızla sürüyor. Projenin 2027’de önemli ölçüde ilerlemesi hedeflenirken, tünellerin tamamlanmasıyla yolculuk süresi ve ulaşım maliyetlerinin azalması bekleniyor.Kaynak: AA
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 248 kilometreden 196 kilometreye düşürecek Kırık ve Dallıkavak tünellerinin yapımı sürüyor. İki kenti, aynı zamanda iki bölgeyi birbirine bağlayacak dev projede 2027 yılı işaret edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Aydın Baruş, Dallıkavak ve Kırık tünellerinde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.
Baruş, Dallıkavak Tüneli'nin Erzurum-İspir-Rize kara yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi kapsamında yürütülen önemli projelerden olduğunu ifade etti.
Baruş, projenin Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar olan yaklaşık 30,3 kilometrelik kesiminde 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin bulunduğunu söyleyerek yaklaşık 9 kilometrelik kesimin bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Projenin devamındaki yaklaşık 21 kilometrelik kesimde de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Baruş, 2027'de önemli bir mesafe alınmasının hedeflendiğini bildirdi.
Baruş, tüneldeki aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini, Erzurum'un Karadeniz Sahil Yolu'na sağlıklı şekilde bağlanmasının ticaret açısından büyük önem taşıdığını, Rize tarafında da yapımı süren 6 tünelin de tamamlanmasıyla Rize arasındaki 248 kilometrelik güzergahın 196 kilometreye düşeceğini duyurdu.
Mesafenin kısalmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacağını belirten Baruş, Rize'deki yapımı devam eden İyidere Limanı'na daha kısa sürede ulaşılmanın Erzurum'un ticari önemini artıracağını dile getirdi.
Baruş, daha sonra Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki uzunluğu 15,8 kilometre olan Kırık Tüneli'ni inceledi.Kazı ve destek çalışmalarının yüzde 90, beton çalışmalarının ise yüzde 78 oranında tamamlandığı kaydeden Baruş, tünelin faaliyete geçmesiyle güzergahın 33 kilometre kısalacağını ve İspir'e yaklaşık 1 saatte ulaşılacağını belirtti.
Vali Baruş, 2 tünelin de hizmete girmesiyle güzergahlarda rahatlama sağlanacağını, virajlı ve yüksek rakımlı yollardan geçmek zorunda kalınmayacağına vurgu yaptı.