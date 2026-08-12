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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ve İran, İslamabad mutabakatı kapsamındaki 60 günlük sürenin önümüzdeki hafta dolmasıyla birlikte ateşkesi uzatma konusunda anlaştı.

Pakistanlı kaynakların aktardığına göre, ABD ve İran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. Ateşkesin uzatılmasına ilişkin anlaşmanın, mevcut 60 günlük sürenin gelecek hafta dolmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

PAKİSTAN MÜZAKERELER İÇİN UĞRAŞIYOR

Pakistan, Ortadoğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi.

Haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, "Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." dedi.

Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

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