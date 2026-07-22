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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında bugün de İYİ Parti ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmenin ardından, komisyon süreci ve gündemde olduğu belirtilen yasa hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞINDAN BERİ NEYE KARŞIYSAK BUGÜN DE AYNI NOKTADAYIZ"

Dervişoğlu, komisyon aşamasından itibaren dile getirdikleri itirazların sürdüğünü belirterek, "En başından beri, komisyon aşamasından itibaren neye karşı isek bugün de şartların devam ettiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün silah bırakmasının ön şart olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bu konuda henüz somut bir gelişme görülmediğini belirtti.

"MGK AÇIKLAMASINDA SİLAH BIRAKILDIĞINA DAİR EMARE YOK"

Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısına da değinen Dervişoğlu, "Milli Güvenlik Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıda örgütün silah bıraktığına dair bir emareye rastlanmadığı da zımni olarak ifade edilmiş durumda." dedi.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLANAN TEKLİFLERE KARŞIYIZ"

Gündeme gelebileceği belirtilen yasa taslağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "Bu yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütünün karşısında diz çökmüş duruma getirilebileceği ya da öyle algılanabileceği düşüncesini ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sözlerini "Bugüne kadar ne söylediysem hala aynısını söylemeye devam edeceğim." diyerek sürdürdü.

İYİ Parti lideri ayrıca, kapalı kapılar ardında hazırlandığını öne sürdüğü olası bir kanun teklifine yönelik duruşlarının daha önce olduğu gibi net olduğunu da belirtti.

Dervişoğlu bugün yaptığı grup toplantısında da süreci 'Bu sal Apo'yu al başkanlığı pazarlığıdır' diyerek eleştirmişti.