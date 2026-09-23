Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR), yaklaşık 30 yıldır topladığı robotik sektörü istatistiklerine ilk kez insansı robotları da dahil etti. Derlenen verilere göre 2025 yılında küresel ölçekte yaklaşık 7 bin adet insansı robot satışı gerçekleşti. Ağırlıklı olarak sanayi ve profesyonel hizmet kollarında konumlandırılan bu robotların, insana benzer bir görünüme sahip olması ve insanlar için tasarlanmış ortamlarda otonom çalışabilmesi esas alınıyor. Tanım gereği robotların mutlaka iki bacaklı olma şartı aranmıyor.

SATIŞLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAPAY ZEKA VE AR-GE İÇİN KULLANILDI

IFR Genel Sekreteri Susanne Bieller, mevcut rakamların küresel robot nüfusu içinde henüz çok küçük bir oranı temsil ettiğini vurguladı. Nitekim 2024 yılında dünya çapında 542 bin endüstriyel robot kurulumu yapılırken, taşıma ve temizlik gibi alanlarda 199 bin hizmet robotu pazara sunulmuştu. 2025'te satılan 7 bin insansı robotun büyük bir kısmının ise doğrudan üretimden ziyade, araştırma kurumları ve teknoloji şirketleri tarafından yapay zeka modellerini eğitmek ve veri toplamak amacıyla satın alındığı belirtildi. Otomotiv üreticileri ise fabrikalarında yürüttükleri pilot projelerle bu robotları saha ortamında kullanan ilk ana sektörlerden biri oldu.

2030 HEDEFİ: 1,2 MİLYON ROBOT SEVKİYATI

Mevcut satış hacmi sınırlı kalsa da analistler sektörün geleceğine oldukça iyimser bakıyor. Bank of America Global Research tarafından yapılan tahminlere göre, 2026 yılında küresel insansı robot sevkiyatının 90 bin adede çıkması, 2030 yılında ise bu rakamın 1,2 milyona ulaşması bekleniyor. Üretim kapasitesi ve sanayi entegrasyonu göz önüne alındığında, insansı robotların önümüzdeki dönemde özellikle Çin merkezli fabrikalarda hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.