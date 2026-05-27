Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan bazıları, dikkatsizlik sonucu bıçak ve satırla kendilerini yaraladı. Bazı kişiler ise kurbanlık hayvanların darbeleri nedeniyle hastanelik oldu. Özellikle el, kol, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, başta Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kendi besi çiftliğinde kurban kesimi yaptığı sırada başparmağından yaralanan 28 yaşındaki Orhan İlten, yaşadığı kazayı esprili bir dille anlattı. İlten, hayvanı caraskalla kaldırdıkları sırada amcasının elinden kayan bıçağın parmağına geldiğini belirterek, “Ufak bir kaza yaşadık. Çok şükür 4 dikişle atlattık. Herkes dikkatli olsun, acele etmesin” dedi.

Tedavisinin ardından konuşan İlten’in, amcasına dönerek söylediği “Amca beni yaktın” sözleri ise çevrede gülümsemeye neden oldu. İlten ayrıca vatandaşlara sakin hareket etmeleri çağrısında bulunarak, “Yarım saat geç olsun ama kazasız olsun” ifadelerini kullandı.