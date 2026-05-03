Kırmızı et piyasasında resmi veriler ile sahadaki fiyatlar arasındaki fark giderek açılıyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verileri fiyatların yatay seyrettiğini gösterirken, üreticiler sahada 650 TL’ye yaklaşan rakamların konuşulduğunu belirtiyor. Sektörde ise artık 700 TL beklentisi dillendirilmeye başlandı.

UKON VERİLERİ: FİYATLAR 600 TL BANDINDA

UKON’un 30 Nisan 2026 tarihli haftalık raporuna göre:

Dana karkas kesim fiyatı: 597,73 TL

Kuzu karkas kesim fiyatı: 603,93 TL

Veriler, ocak ayından bu yana fiyatların 590-600 TL aralığında sıkıştığını ortaya koyuyor. Artışlar sınırlı kalırken piyasada durağan bir görünüm dikkat çekiyor.

Öte yandan, Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin bu hafta kesim fiyatlarını açıklamaması da sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

SAHADA FİYATLAR YÜKSELİYOR: 650 TL SEVİYELERİ KONUŞULUYOR

Resmi verilerin aksine, üretici ve piyasa kaynaklarından gelen bilgiler fiyatların birçok bölgede 600 TL sınırını aştığını gösteriyor.

İl il güncel karkas kesim fiyatları ise şöyle:

Bilecik: Duble dana kesim fiyatı 650 TL seviyesinde

Kırşehir: Kesimler 630-640 TL bandında

Afyonkarahisar: 640-645 TL aralığında, 700 TL beklentisi oluşuyor

Mersin (Tarsus): Angus ve düve ağırlıklı kesimlerde 580 TL civarı

Özellikle İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde fiyatların yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor.

ÜRETİCİNİN GÜNDEMİ: ARTAN MALİYETLER

Besiciler, fiyat artışının temel nedeninin maliyetler olduğunu vurguluyor. Öne çıkan başlıklar şöyle:

Yem ve bakım giderleri: Girdi maliyetleri hızla artarken, üretici kâr marjının eridiğini belirtiyor

Hastalık ve bakım yükü: Ahır maliyetleri ve veteriner giderleri üretimi zorlaştırıyor

İthalat baskısı: Brezilya, Uruguay ve Arjantin’den yapılan ithalatın yerli üretimi zayıflattığı ifade ediliyor

Aracı farkı: Üreticiden çıkan karkas et ile market fiyatları arasındaki uçurum büyüyor

FİYAT MAKASI AÇILIYOR: ÜRETİCİ-TÜKETİCİ ARASINDA UÇURUM

Sektörde en çok dikkat çeken konulardan biri de fiyat farkı. Üreticiler, 650 TL’ye satılan karkas etin kasapta 900-950 TL’ye kadar çıktığını belirterek aradaki farkın büyüdüğünü ifade ediyor.

GEÇMİŞ VERİLER: FİYATLAR DAR BANTTA SIKIŞTI

2026 yılı boyunca açıklanan UKON verileri, dana ve kuzu karkas fiyatlarının uzun süredir dar bir bantta hareket ettiğini gösteriyor. Mart ve nisan aylarında da fiyatların büyük ölçüde 590-600 TL seviyelerinde kaldığı görülüyor.

PİYASADA 700 TL BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Sahadaki fiyat artışı, yaklaşan kurban dönemi ve artan maliyetler, önümüzdeki süreçte karkas kesim fiyatlarında daha sert yükselişlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar ve üreticiler, mevcut şartlar altında fiyatların 700 TL seviyesine yaklaşmasının sürpriz olmayacağını değerlendiriyor.