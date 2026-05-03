Son anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 30,5’lik oy oranıyla iktidarın en yakın takipçisi konumunu perçinledi. Uzun süredir devam eden halkın ekonomik beklentileri ve değişim talebi, son ankette CHP’nin oylarını istikrarlı bir şekilde yukarı taşırken, parti, iktidar alternatifi olma iddiasını rakamsal olarak da kanıtlamış oldu.
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu
GENAR Araştırma’nın son anket sonuçları, Türkiye’de siyasi tablonun hızla dönüştüğünü ortaya koydu. Ana muhalefet partisi CHP, yüzde 30 barajını aşarak iktidar ile arasındaki farkı kapatırken, Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranındaki düşüşü gösteren iktidarın masasındaki anket sonuçları gündem olduDilek Taşdemir
Siyasi analistler, son anketteki CHP’nin bu ivmesini koruması durumunda "birinci parti" olma hedefinin artık çok daha yakın olduğunu ortaya koydu.
AK Parti’nin yüzde 35,3 seviyesine çekilmesi ve ortağı MHP’nin yüzde 8,7 düzeyinde kalması, iktidar bloğunun toplam gücünün ciddi bir erime yaşadığını gösterdi.
Ankete göre geçmiş dönemlerdeki oy oranlarından uzaklaşan Cumhur İttifakı, muhalefetin toplam gücü karşısında her geçen gün zemin kaybediyor.
Ankette diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde yansıdı:
DEM Parti: Yüzde 9,5
İYİ Parti: Yüzde 6,0
Zafer Partisi: Yüzde 2,9
Anahtar Parti: Yüzde 2,2 (Yeni bir aktör olarak dikkat çekiyor)
Yeniden Refah: Yüzde 2,1
TİP: Yüzde 1,1
Anket sonuçlarına göre, sadece ana muhalefet partisi bazında değil, muhalefet bloğunun genel toplamı bazında bakıldığında da büyük bir değişim sinyali veriyor.
Analistler anket sonuçlarını, CHP önderliğindeki muhalefet dalgasının, sağ ve sol kulvarda farklı seçeneklerle genişlemesi, olası bir seçimde dengelerin değişeceğinin en somut göstergesi olarak yorumladı.
İktidara yakın GENAR'ın son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.