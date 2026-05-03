Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu

Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu

GENAR Araştırma’nın son anket sonuçları, Türkiye’de siyasi tablonun hızla dönüştüğünü ortaya koydu. Ana muhalefet partisi CHP, yüzde 30 barajını aşarak iktidar ile arasındaki farkı kapatırken, Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranındaki düşüşü gösteren iktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 1

Son anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 30,5’lik oy oranıyla iktidarın en yakın takipçisi konumunu perçinledi. Uzun süredir devam eden halkın ekonomik beklentileri ve değişim talebi, son ankette CHP’nin oylarını istikrarlı bir şekilde yukarı taşırken, parti, iktidar alternatifi olma iddiasını rakamsal olarak da kanıtlamış oldu.

1 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 2

Siyasi analistler, son anketteki CHP’nin bu ivmesini koruması durumunda "birinci parti" olma hedefinin artık çok daha yakın olduğunu ortaya koydu.

2 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 3

AK Parti’nin yüzde 35,3 seviyesine çekilmesi ve ortağı MHP’nin yüzde 8,7 düzeyinde kalması, iktidar bloğunun toplam gücünün ciddi bir erime yaşadığını gösterdi.

3 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 4

Ankete göre geçmiş dönemlerdeki oy oranlarından uzaklaşan Cumhur İttifakı, muhalefetin toplam gücü karşısında her geçen gün zemin kaybediyor.

4 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 5

Ankette diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde yansıdı:

DEM Parti: Yüzde 9,5

5 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 6

İYİ Parti: Yüzde 6,0

6 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 7

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

7 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 8

Anahtar Parti: Yüzde 2,2 (Yeni bir aktör olarak dikkat çekiyor)

8 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 9

Yeniden Refah: Yüzde 2,1

9 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 10

TİP: Yüzde 1,1

10 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 11

Anket sonuçlarına göre, sadece ana muhalefet partisi bazında değil, muhalefet bloğunun genel toplamı bazında bakıldığında da büyük bir değişim sinyali veriyor.

11 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 12

Analistler anket sonuçlarını, CHP önderliğindeki muhalefet dalgasının, sağ ve sol kulvarda farklı seçeneklerle genişlemesi, olası bir seçimde dengelerin değişeceğinin en somut göstergesi olarak yorumladı.

12 13
Son anket GENAR'dan: İktidarın masasındaki anket sonuçları gündem oldu - Resim: 13

İktidara yakın GENAR'ın son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro