Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde ikinci el satış platformlarında yaygınlaşan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların, alıcı kılığında satıcılara yaklaşarak "hesap onayı" bahanesiyle haksız kazanç sağladıklarını belirtti.
IBAN üzerinden bu hesaplara para gönderen dolandırılıyor: İkinci el tuzağı
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Kılıç, daha önce kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara karşı toplumun bilinçlendiğini, ancak suçluların şimdi rotayı ikinci el ürün satan kişilere kırdığını ifade etti. Yeni yöntemin işleyişi ise şöyle:
Dolandırıcılar, satıcıdan hesap onayı için kendi açtıkları bir hesaba para aktarmasını istiyor.
Satıcıya gelen doğrulama kodunu talep eden dolandırıcılar, bu kod sayesinde hesaba erişim sağlayarak parayı kendi hesaplarına geçiriyor.
"Size para gönderdik, kodu paylaşın" gibi taleplerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığı vurgulanıyor.
Kılıç, "Param Güvende" ve Takasbank gibi sistemlerin aslında hem alıcıyı hem satıcıyı korumak için tasarlandığını hatılattı.
Kılıç, “Güvenli sistemlerde ödeme yalnızca alıcı tarafından yapılır; satıcının hesap onayı için para göndermesi gibi bir uygulama yoktur. Gönderilen para güvenli bir havuzda bekletilir. Para, ancak ürün alıcıya ulaşıp onaylandıktan sonra satıcının hesabına geçer” dedi.
Dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşan veya mağdur olan vatandaşlar için izlenmesi gereken yasal yollar şöyle sıralandı:
Suç Duyurusu: Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmalıdır.
Tüketici Hakem Heyetleri: Oluşan uyuşmazlıklar için parasal sınırlar dahilinde tüketici hakem heyetlerine veya tüketici arabulucusuna başvurulabilir.
Resmi Platform Dışına Çıkmayın: İşlemler mutlaka resmi platformlar üzerinden yürütülmeli, şüpheli bir durumda işlem anında sonlandırılmalıdır.
Kılıç, hiçbir güvenli ödeme sisteminin kullanıcıdan "doğrulama kodu" veya "onay için para" talep etmeyeceğinin altını çizdi.