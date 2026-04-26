Kırmızı et piyasasında Ocak ortasından beri süren “dar bant” hareketi devam ediyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) 24 Nisan 2026 tarihli son haftalık verilerine göre dana ve kuzu kesim fiyatlarında sadece sembolik artışlar yaşandı. Üreticiler maliyetlerin yükselmesine rağmen fiyatların yerinde saymasından şikayetçi; Kurban Bayramı öncesi beklenti ise bayram hareketliliğiyle bu çıkmazın kırılması yönünde.

UKON’UN GÜNCEL VERİLERİ: HAFTALIK 5 TL’LİK SINIRLI ARTIŞ

UKON’un 24 Nisan 2026 raporuna göre kombina ve kesimhanelerden alınan yağsız dana ve kuzu kesim fiyatları şöyle şekillendi:

Dana kesim fiyatı: Bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 TL artarak ortalama 595-597 TL/kg civarında seyretti (bölgelere göre 582 TL ile 603 TL arasında değişim gösterdi).

Kuzu kesim fiyatı: Benzer şekilde sınırlı yükselişle 590-600 TL bandında kaldı; bazı bölgelerde 677 TL’ye kadar çıksa da genel ortalama 600 TL civarında.

Bu rakamlar, piyasanın 15 Ocak 2026’dan bu yana yaklaşık 100 gündür 590-600 TL dar koridorundan çıkamadığını gösteriyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde dana fiyatları 600 TL’yi hafif aşarken, Güneydoğu Anadolu’da daha düşük seviyeler dikkat çekiyor.

BURSA’DAN GELEN RAKAMLAR DA DURUMU TEYİT EDİYOR

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 25 Nisan 2026 itibarıyla paylaştığı veriler, ulusal tabloyu destekliyor.

Bölgesel kesim organizasyonlarında fiyatların benzer yatay seyirde olduğu belirtiliyor. Saha uygulamalarında dana kesim fiyatlarının 590-610 TL arasında gezdiği, ancak genel trende paralel olarak büyük bir sıçrama yaşanmadığı ifade ediliyor.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELMİYOR? SEKTÖRÜN ANA SORUNLARI

Kesim fiyatlarındaki bu uzun süreli durağanlık, üreticiler arasında endişe yaratıyor. Başlıca nedenler şöyle sıralanıyor:

İthalat Baskısı: Besilik hayvan ve karkas et ithalatının devam etmesi, iç piyasada fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

Maliyet-Fiyat Makası: Yem, enerji ve diğer işletme giderleri artmaya devam ederken kesim fiyatlarının sabit kalması, üreticinin üretim sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

BAYRAM ÖNCESİ BEKLE-GÖR:

Kurban Bayramı’nın (27-30 Mayıs 2026) yaklaşması nedeniyle hem üreticiler hem kasaplar temkinli davranıyor. Arz-talep dengesindeki durgunluk, bayram öncesi stok birikimini de etkiliyor.

NE BEKLENİYOR?

Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı öncesi veya bayram hareketliliğiyle birlikte fiyatların bu dar bandı kırabileceğini öngörüyor. Ancak mevcut resmi verilerin, üreticilerin sahadaki gerçek maliyet artışlarını yeterince yansıtmadığı eleştirileri de artıyor.

Et piyasası Ocak ayından beri adeta “donmuş” durumda. Üretici maliyet kıskacında beklerken, tüketiciler de nispeten istikrarlı fiyatlardan faydalanıyor. Bayram yaklaşırken piyasada olası hareketlilik yakından takip edilecek.