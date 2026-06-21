Kanal D’nin geçen yıl yaz döneminde yayınlanmaya başlayan gezi programı ‘Kuralsız Sokaklar’, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Program, 13. bölümüyle Total’de 7., AB’de 4. ve ABC1’de ise 5. sırada kendine buldu.

İkinci sezonuna Pakistan ve Tanzanya ile ‘Merhaba’ diyen ‘Kuralsız Sokaklar’, izleyicileri kuralların işlemediği, hayatın tüm zorluklarıyla sürdüğü sokaklarda benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor. Korkusuz gezgin Mert Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen program, merak uyandıran coğrafyalar, ulaşılması zor yerler ve birçok insanın adım atmaya korktuğu sokakları ekranlara taşıyor. Geçtiğimiz sezon hatırı sayılır reytingler alarak yoluna devam eden ‘Kuralsız Sokaklar’, ekranda fark yaratan işlerden oldu. İnsanları sıkmıyor. Daha önce görülmeyen, bilinmeyen, farklı yerleşim yerlerini izleyicisiyle buluşturuyor. Benim de ilgiyle izlediğim bir program. Yeni bölümünü kaçırsam bile tekrarını açıp izliyorum.

Mert Öztürk, özgün sunumuyla işinin hakkını veriyor. Yolu açık, reytingi bol olsun.

‘İyi Günde Kötü Günde’ filmi geliyor

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yeni sinema filmi ‘İyi Günde Kötü Günde-For Better and For Worse’ için hazırlıklarını tamamlayarak çekimlere İtalya’da başladı.

Komedi-drama türündeki Vision Distribution imzalı yapım; aile ilişkileri, duygusal kırılmalar ve insan ruhunun derinliklerine odaklanan sıcak ve etkileyici hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yeni yılda vizyona girmesi planlanıyor. Ferzan Özpetek’in uzun yıllardır İtalyan sinemasında başarıyla kurduğu sıcak, kalabalık ve duygusal aile evrenini genişletmeye devam edeceği filmde; yakınlıklar, sırlar ve kırılgan ilişkiler yine hikâyenin merkezinde yer alacak.

Senaryosunu Ferzan Özpetek’in Gianni Romoli ve Silvia Ranfagni ile birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Vanessa Scalera başrolde yer alırken Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari ve Amanda Lear da bulunuyor.

Yüzyılların ötesine uzanan bir sergi

İsveç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1924’te imzalanan Dostluk Anlaşması’nın 100. yılı kapsamında hazırlanan ‘İsveç & İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler Sergisi’, Metrohan’da açıldı.

İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç Araştırma Enstitüsü arşivlerinden derlenen sergi, iki ülke arasındaki diplomatik, kültürel ve sanatsal ilişkilerin yüzyıllara yayılan hikâyesini ziyaretçilerle buluşturuyor.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın destekleriyle düzenlenen sergi, 30 Ağustos’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Metrohan’ın birinci katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.