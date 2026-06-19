Star TV’nin yaz dönemi dizisi ‘Doğanın Kanunu’, 2. bölümüyle ekrana geldi. İlk bölüme oranla muhteşem bir çıkış yapan dizi, Total’de aldığı 4.55 reytingle 1., AB’de aldığı 3.96 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 4.75 reytingle 2. sırada yer aldı.

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın paylaştığı Ay Yapım imzalı dizi, ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergiler? Orası bilinmez ama daha önce de belirttiğim gibi bu başarısını sürdürürse, yaz boyunca izleyebileceğimizi yine tekrar etmek istiyorum. Uzun bir aranın ardından yaz dizilerinin izleyiciyle buluşması ve böylesi güzel başarılarla yollarına devam etmeleri, sevindirici bir gelişmedir. Alperen Duymaz ile Özge Yağız’ın partnerliği, yaz sıcaklığında olmuş. İkili, yaz sezonuna damga vuracağa benziyor.

Şu an için işler yolunda olan ‘Doğanın Kanunu’, aldığı reyting kadar oyuncuların gösterdikleri performanslarla da sosyal medyada konuşulmaya başladı. Yolu açık olsun.

Bu düete aman ‘Nazar’ değmesin

Türk Pop Müziği’nin iki sevilen ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen, yeni düet şarkıları ‘Nazar’ı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Gökhan Özen’e ait şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, günümüz pop estetiği, güçlü yapısı ve iki yıldız ismin yepyeni yorumuyla yıllar sonra bambaşka bir enerjiyle yeniden doğuyor. Yazın en iddialı şarkıları arasında yerini almaya hazırlanan çalışma, yüksek temposu, ritmik dokusu ve akılda kalıcı nakaratıyla ilk andan itibaren dikkat çekiyor.

Yüksek enerjili yapısı, modern düzenlemesi ve geniş kitlelere ulaşma potansiyeliyle ‘Nazar’, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

Sanatı iyiliğe dönüştüren bir sergi

Tohumluk Vakfı yararına düzenlenen ‘İnsan ve Doğa’ karma resim ve heykel sergisi, Rosse Arte Galeri’de açıldı.

Küratörlüğünü Ayla Gürkan Saraçlı’nın üstlendiği sergide, 15 sanatçının resim ve heykel çalışmalarından oluşan yaklaşık 50 eser yer alıyor. İnsan ile doğa arasındaki kadim ilişkiyi farklı sanat disiplinleri aracılığıyla yorumlayan eserler; yaşam, dönüşüm, umut, bellek ve birlikte var olma kavramları etrafında şekilleniyor. Serginin sanat danışmanlığını Semra Sancak, koordinatörlüğünü ise Sibel Başara yapıyor. Ayla Gürkan Saraçlı, Jale Saraçoğlu, Adviye Bal, Songül Canerik, Peruze Hamurcu, Yasemin Cever, Günsu Saraçoğlu, Devrim Demiral, Yiğit Uzunefe, Ahmet Oğraş, Şule Agayar, Teymur Agalioğlu, Hülya Özel Ulusoy, Işın Karahan Yıldırım ve Nihal Gürgen’in eserlerinin yer aldığı sergi, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçıları ortak bir temada bir araya getiriyor.

Sergi, 23 Haziran’a kadar Sarıyer Rosse Arte Galeri’de ziyaret edilebilecek.