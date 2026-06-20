Show TV’nin yeni dizisi ‘Muhtemel Aşk’ın ekran yolculuğu başladı. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, Total’de aldığı 2.88 reytingle 6., AB’de aldığı 2.38 reytingle 7. ve ABC1’de aldığı 2.99 reytingle 5. sırada yer aldı.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizi, yazın yayına giren son dizisi olarak ortalama bir reyting aldı. Birkaç bölümü üzerine koyarak atlatabilirse, yazın renkli işlerinden birisi olmaya aday görünüyor. Dizi, oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşulan işlerden birisiydi. Ayça Ayşin Turan’ı ekranda görmeyi özlemişiz. Ekin Koç, oyunculuğuyla yine iyi iş çıkardı. Bakalım, önümüzdeki haftalarda neler olacak?

Kariyer hedefleri, duygusal çatışmalar ve beklenmedik karşılaşmalar arasında şekillenen ‘Muhtemel Aşk’, aşkı hayatına almayı kafasına koymuşken kendisini inatçı, çekici ve birbirine düşman iki adamın arasında bulan Defne’nin hikâyesini konu alıyor.

İntizar’dan yazın ritmine arabesk ‘Darbe’si

Kendine has tarzı ve yorumuyla arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan İntizar, yeni şarkısı ‘Darbe’yi Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği İntizar’a ait olan şarkının düzenlemesini Nurettin Çolak yapmış. Yıllardır içten duygularını en samimi haliyle şarkılarına taşıyan İntizar, bu kez arabesk müziğin hüzünlü damarını hareketli ritimlerle buluşturmuş. Güçlü sözleri, enerjik ritmi ve akılda kalan melodisiyle ‘Darbe’, müzikseverlerin yazına tempo tutmaya aday görünüyor.

Yıllara meydan okuyan sesiyle müzik dünyasında özel bir yere sahip olan İntizar, ‘Darbe’ ile hareketli arabeskin en güçlü örneklerinden birine imza atmış.

Türkiye’nin ilk organik yarışması geliyor

Trend Model of Türkiye Yarışması’nın basın toplantısı, Piyalepaşa Hilton’da organizatör Mehmet Yıldırım ev sahipliğinde bir kahvaltı ile gerçekleşti. Tuğba Özay ve Banu Zorlu gibi eski tescilli güzellerin katıldığı toplantıda tanınmış jüri üyeleri de hazır bulundu.

Yarışmanın yeni modeller, oyuncular, sunucular ve şarkıcılar yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Mehmet Yıldırım, organizasyonun en önemli özelliğinin doğallık olduğunu söyledi. Mehmet Yıldırım, “Son yıllarda yeni ünlüler yetişmiyor. Bu yarışma sadece birincileri seçmek için değil, yetenekli gençlerin önünü açmak için düzenleniyor. Yarışmacılarımızı projelerimizde, filmlerimizde, defilelerde ve etkinliklerde değerlendireceğiz” dedi.

Banu Zorlu, sektörde yeni isimlerin öne çıkabilmesi için güçlü organizasyonlara ihtiyaç olduğunu belirtirken Tuğba Özay ise, estetik operasyonların ve yapay zekâ etkisinin sektörde tek tip bir görünüm yarattığını ifade etti.