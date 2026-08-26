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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Kumbağ’da bu yıl ilk kez hayata geçirilen Uluslararası KUMFEST Spor ve Müzik Festivali, üçüncü gününde gerçekleştirilen nefes kesen final müsabakaları, görkemli ödül töreni ve unutulmaz konserlerle muhteşem bir finale imza attı.

Sporun, müziğin ve eğlencenin kalbinin attığı KUMFEST, üç günlük serüvenini Tekirdağlıların hafızalarından silinmeyecek muazzam bir kapanış programıyla tamamladı. Kumbağ Gündal Halk Plajı'nda düzenlenen festivalin son gününde heyecan ve coşku, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar aralıksız devam etti.

KUMSALDA KIYASIYA MÜCADELE VE GURUR DOLU ÖDÜL TÖRENİ

Sabah saat 10.00’da başlayan final müsabakaları, saat 19.00’a kadar sürerek kumsalda adeta heyecan fırtınası estirdi. Plaj voleybolu ve plaj hentbolunda ter döken sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyenlerden büyük alkış aldı. Dört farklı kategoride ilk üç sırayı alan takımlar, müsabakaların ardından düzenlenen görkemli ödül töreninde kupalarına ve madalyalarına kavuştu.

Plaj Voleybolu ve Plaj Hentbolu’nda Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde ilk üç sıraları alan takımlar ve ülkeleri şu şekilde oluştu:

Plaj Hentbolu Kadınlar

1. Bulgaristan

2. Kuzey Kıbrıs (Efsane Esentepe)

3. Romanya

Plaj Hentbolu Erkekler

1. Romanya

2. Bulgaristan

3. Türkiye (Köyceğiz Belediye Spor)

Plaj Voleybolu Kadınlar

1. Adelia Akhmedova – Anna Değirmenci (Rusya)

2. Ksenia Mazur – Anna Kaichenko (Ukrayna)

3. Hümay Fırıncıoğlu – Esra Demirkıran (Alanya)

Plaj Voleybolu Erkekler

1. İbrahim Mamadov – Muhammed Aslanlı (Azerbaycan)

2. Mustafa Bebek – Ali Cebeci (Alanya)

3. Berkün Eber Üstündağ – Ozan Ataseven (İzmir)

Dereceye giren başarılı sporculara kupa ve madalyaları; Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Belediye Başkan Yardımcıları Emin Benan Utku, Burak Boğaç Baykal, Ergün Güleryüz, Şenol Özgür Taşmerdivenli, Alpaslan Kurtoğlu ve Gamze Demir ile Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlter Çelik tarafından takdim edildi.